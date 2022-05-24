Волгоградские депутаты дали добро на снос Тракторного рынка





На сегодняшнем заседании Волгоградской гордумы депутаты рассмотрели вопрос о передаче в частную собственность муниципальной земли в Тракторозаводском районе взамен изымаемых объектов торгового комплекса «Рассвет» и о переезде торговых рядов на близлежащую улицу Могилевича. Как сообщили ИА «Высота 102» в городской думе, на месте бывшего рынка будет парковая зона.

Напомним, о реновации рынка было заявлено еще в 2020 году. Так, проектом планировки и межевания квартала в Тракторозаводском районе была предусмотрена реконструкция стадиона «Трактор», а прилегающая к нему территория по ул. Ополченской,16 должна была стать парковой зоной.