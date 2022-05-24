Общество

Волгоградские депутаты дали добро на снос Тракторного рынка

Общество 24.05.2022 12:12
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24.05.2022 12:12


На сегодняшнем заседании Волгоградской гордумы депутаты рассмотрели вопрос о передаче в частную собственность муниципальной земли в Тракторозаводском районе взамен изымаемых объектов торгового комплекса «Рассвет» и о переезде торговых рядов на близлежащую улицу Могилевича. Как сообщили ИА «Высота 102» в городской думе, на месте бывшего рынка будет парковая зона. 

Напомним, о реновации рынка было заявлено еще в 2020 году. Так, проектом планировки и межевания квартала в Тракторозаводском районе была предусмотрена реконструкция стадиона «Трактор», а прилегающая к нему территория по ул. Ополченской,16 должна была стать парковой зоной. 

 


В настоящее время на месте будущего парка располагается торговый комплекс «Рассвет». Торговые ряды планируется перенести в новый крытый комплекс. 

Стадион «Трактор» был демонтирован осенью прошлого года, а Тракторный рынок продолжает работать. Эта площадь поделена между несколькими собственниками, не все из которых приветствовали перенос торговых рядов и этот спор переместился в судебную плоскость. 

Ранее департамент муниципального имущества администрации Волгограда потребовал от ООО «Региональный торговый комплекс», которому принадлежит часть рынка со стороны улицы Шурухина,  освободить на этой улице земельный участок площадью 2279 кв.м. путем демонтажа ряда объектов. Однако судебные процессы продолжаются до сих пор. 

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