Расследования

Глава Николаевского РАЙПО под Волгоградом скрыла от налоговой 5 млн рублей

Расследования 01.08.2023 11:10
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01.08.2023 11:10


В Волгоградской области  сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР поставили точку в уголовном деле в отношении в отношении 59-летней руководителя Николаевского районного потребительского общества. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина обвиняется в сокрытии от налоговой более 5 миллионов рублей.

По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, председателя правления районного потребительского общества обвиняют по ч.1 ст.199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере.)

– В ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности у Николаевского РАЙПО в связи с неуплатой в срок налоговых обложений образовалась задолженность, размер которой по состоянию на 2021 год составил более 5 миллионов 200 тысяч рублей, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – При этом обвиняемая, являясь председателем правления общества, решила сокрыть денежные средства организации от налоговой, в связи с чем приняла решение о ведении финансовой деятельности РАЙПО через счет подконтрольного ей индивидуального предпринимателя, являющегося арендатором торговых площадей у общества. Преступная схема фигурантки позволила, минуя расчетный счет Николаевского РАЙПО, и соответственно, налоговый орган, перечислить контрагентам денежные средства в общем размере более 7 миллионов 400 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Волгоградской области обвинительным заключением направлено в суд. 

Как сообщает ИА «Высота 102», на скамье подсудимых предстанет Лилия Головня из города Николаевска. Согласно открытым данным, женщина являлась председателем правления с февраля 2019 года. Само же микропредприятие работает на рынке 25 лет – начиная с 1998 года. 

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