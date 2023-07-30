Полгода назад успешный предприниматель Ольга Мочалова оставила дела в Пермском крае, выучилась на медсестру и уехала в госпиталь Донецка. Ухаживая за двумя парализованными бойцами, женщина пообещала им полноценную реабилитацию. Выбор волонтера пал на медицинский центр Волгограда. Сейчас вместе с ранеными военными Ольга буквально живет в клинике и по-детски искренне радуется их первым успехам. Подробнее обо всем рассказываем в материале V102.RU.

Ольга выходит из реабилитационного центра и обезоруживающе улыбается. На лице молодой женщины не видно и тени усталости, хотя в последние месяцы ритм ее жизни может вскружить голову.

— Я живу в городе Оса Пермского края. Вся наша семья занимается школьным питанием. Бизнес уже налажен, в каждой столовой есть свои руководители, поэтому мы более-менее свободны. Супруг занимается спортом, ездит на соревнования, а я участвую в волонтерских проектах, возглавляю ТОС, — Ольга показывает приколотый к рубашке губернаторский значок. — С такими, как я, трудно. Всем хочется, чтобы я была бабушкой, стояла у плиты и варила борщи. А у меня не получается… Жизнь бьет ключом, и мне это нравится. Что такое возраст? Можно ведь и в 18 лет быть 80-летним стариком. А можно и наоборот.

До начала специальной военной операции Ольга и ее единомышленники занимались благотворительностью, вкладывая деньги в развитие города. В 2022-м они начали собирать и отправлять на фронт гуманитарные грузы. А через год женщина решила стать сестрой милосердия в госпитале для раненых бойцов.

— В январе я поехала на Рождественские чтения. Там при патриархе проводится большой форум для православных людей России. На встрече я пообщалась с батюшкой Пантелеймоном и сказала, что хочу поехать в зону СВО. Перед отправкой он посоветовал мне получить образование медицинской сестры, — делится Ольга. — Я стала учиться дистанционно, а в своей больнице отрабатывать все практические навыки. Я также выучилась на клинического психолога, и сейчас мне очень помогает это образование.

Вскоре волонтеру со стажем предложили отправиться в Мариуполь. Там Ольге предстояло встречать и расселять группы российских волонтеров. Казалось бы, вопрос с отъездом был решен — женщине объяснили условия заезда и дали два дня на сборы.

— Мы как раз познакомились с женщиной из Донецка, у которой был приют «4 лапки». Она хотела подать заявку на грант, чтобы выиграть машину — представьте, она одна занимается 400 собаками. Не имея собственного транспорта, закупает корма, вывозит животных, — уточняет Ольга Мочалова. — Мы с подругами решили ей помочь в написании проекта, поэтому уехать в тот момент я не могла. Тогда священник сказал мне: «Если не можешь отправиться сейчас, поезжай в Донецк с батюшкой Иоанном». Он ездит в госпиталь травмы уже полтора года.

Одна только мысль о поездке в регулярно обстреливаемый город вызывала у жительницы Пермского края тревогу. На собственные страхи наслоились семейные разногласия. И все же Ольга приняла решение, круто изменившее ее жизнь: «Съезжу один раз. Расстроюсь, испугаюсь и больше никогда не поеду».

— Мы отправились в Донецк в конце февраля. В нашей компании собрались такие разные люди. Вот сидит с тобой рядом Маша — веселая, отзывчивая девушка. А эта Маша — министр здравоохранения какого-нибудь региона. Рядом с ней едет простой деревенский парень, откликнувшийся на призыв о помощи. Всем нам нужно было стать командой, — Ольга живо рассказывает о дороге до Донецка. — Я планировала делать карьеру медсестры, но в итоге мне доверили убираться и готовить еду. То есть досталось все то, что я совсем не люблю делать. А с другой стороны — наварю я на всех супа, меня больше всех любят (смеется).

«В том госпитале у них не было перспектив»





В первый же день Ольга Мочалова зашла в палату к двум тяжелораненым бойцам из ДНР. Александр, получивший серьезные травмы головы, рук и ног, пролежал без движения уже пару месяцев. Его сосед Андрей поступил в госпиталь всего несколько дней назад и с трудом мирился со своим новым положением.

— Нам сказали, что ребята — наши подшефные. Это слово как-то сразу отложилось в голове, — вспоминает волонтер. — К ним нужно приходить и каждые три часа переворачивать, так как они лежачие. С Сашей было проще — он пробыл в госпитале уже два месяца и немного привык к своему положению. А вот когда мы вчетвером подходили к Андрею, он кричал: «Банда волонтерская», а дальше следовал пятистопный ямб в наш адрес. Несмотря на это, мы стали хорошо общаться, и, уезжая домой, я дала себе обещание заняться темой реабилитации и сделать все, что от меня зависит. Парни и сами хотели поехать, потому что понимали — в этом госпитале они будут просто лежать. К сожалению, никаких перспектив там не было.

Судьбу поездки в Волгоград вновь решил случай. Ольга Мочалова увидела телесюжет о волгоградском профессоре Александре Воробьеве, разрабатывающем уникальные экзоскелеты. Женщина связалась с ученым и уже вскоре готовила парализованных мужчин к непростой дороге.

— Александр Александрович согласился нам помочь и предложил пройти в Волгограде курс реабилитации. Сразу же встал вопрос, на чем везти ребят. Реанимобиль, рассчитанный на одного человека, стоит 150 тысяч рублей в одну сторону. Соответственно, для двоих путь до Волгограда обошелся бы в триста тысяч рублей. К тому же, в тот момент Донецк стали сильнее обстреливать, и никто из водителей не соглашался на подобный маршрут. И вот я сижу реву, как мне неожиданно звонят парни из Ростовской области. «У нас Mercedes с лежачим, сидячим местами и креслом для сопровождающего». Как будто для нас! В итоге они приехали за нами в два часа ночи. Со всех сторон бабахает, идут сильные обстрелы, и доктор предлагает нам дождаться утра. Но водители спокойны — едем! Кое- как мы загрузились: Сашу положили, Андрея посадили, но неудобно. Водители включили навигатор, который едва не завел нас на украинские позиции в Марьинке. Слава Богу, наши донецкие парни вовремя сориентировались, и мы развернулись.

«Иногда мне нужна подзарядка»





В Волгограде бойцов и волонтера Ольгу разместили в небольшом частном домике. Устав от гнетущих больничных стен, мужчины уже не хотели останавливаться в клиниках.

— Как председатель ТОС, я дружу с коллегами из разных городов. Перед поездкой мы обратились за помощью к волгоградцам и попросили их найти нам дом — мы не хотели останавливаться ни в больницах, ни в гостинице. Когда историю парней рассказали на одном из субботников, 72-летний волгоградец предложил свой дом. Сам же он временно переехал на дачу, — уточняет Ольга Мочалова. — Приехав со своим хаосом, я долго пыталась навести порядок, а Саша — наш контролер — лежал и руководил процессом: «Все должно лежать на своих местах. Здесь у нас будет тонометр, здесь — ножницы» (смеется). Вообще он достаточно закрытый человек, который может накрыться одеялом и уйти «в домик». Но у нас с ним юморные отношения. С Андреем немного сложнее.

В новом месте на хрупкую женщину обрушилась гора нерешенных вопросов и задач. Сейчас Ольга работает сиделкой, медсестрой, поваром и психологом в одном лице. Волонтер признает, что утомленные болезнью и непростым лечением, мужчины — она ласково называет их своими «принцами» — нередко раздражаются, возмущаются или настойчиво доказывают свою правоту.

— Когда люди долго лежат, они превращаются в инвалидов — не физически, а морально. Еще бы немного, и ребята стали бы другими. К счастью, их «разбудили», растормошили. Людей с болезнями трудно воспринять сразу. Я и сама не понимала многих вещей до тех пор, пока с ними не столкнулась. Помню, как однажды мы припарковались на месте для инвалидов, а у нас эвакуировали машину. Мы еще ругались — зачем им такая большая территория? А сейчас я сама иду и постоянно думаю, сможем ли мы здесь проехать на коляске? — рассуждает женщина.

С первых дней поездки в ДНР у Ольги будто бы началась новая жизнь. Жизнь, полная испытаний, но вовсе не лишенная радостей.

— Чего мне хочется сейчас? Я не знаю. Я просто живу, и живу кайфово. Я не боюсь остаться в какой-то точке мира без средств к существованию. Я могу работать обычной медсестрой, ставить пиявки, делать хороший массаж. На жизнь заработаю, — без тени сомнения заявляет благотворитель. — Конечно, иногда мне нужна «подзарядка». Сегодня с утра подумала — пойти что ли волосы покрасить? Девочки ведь любят сделать что-то приятное для себя. А то загляните в мою сумочку. Сашины сигареты, документы, капли, наушники... Что вообще в моей сумочки моего? Где мои помадки? (смеется).

«У вас очень классные люди!»





История двух парализованных мужчин объединила вокруг себя десятки волгоградцев. Жители предлагают им любую помощь — от пакета с продуктами до бесплатного протезирования зубов.

— Саше требуется серьезная помощь стоматологов — в полевых условиях они далеко не всегда могли почистить зубы, пили плохую воду. Результат плачевный. Я хотела найти в Волгограде стоматолога, который сделал ему хотя бы санацию. Но времени катастрофически не хватало. И вдруг с нами знакомится водитель, поставивший машину рядом с нашим домом. Он рассказал про парней своей жене, которая работает мастером маникюра. Она поделилась этой историей со своими клиентками. Девушки решили помочь и привезли нам кучу продуктов. Одна клиентка Света приехала со своим супругом. В разговоре с Андреем и Сашей он спросил: «Чем я могу вам помочь? У меня стоматологическая клиника, я протезирую зубы». Мы сразу же ухватились за это предложение. В итоге он пообещал сделать все бесплатно, — радостно делится Ольга Мочалова. — Большое спасибо Волгограду — у вас очень классные люди!

Прогнозы волгоградских врачей вселяют надежду, как в самих мужчин, так и в Ольгу. Каждая тренировка, дающаяся военным с большим трудом, ведет их к главной цели — встать на ноги.

— Из Волгограда мы вернемся в Донецк, где за пару месяцев ребята подготовят документы для военно-врачебной комиссии. После этого планируем отвезти их на реабилитацию в Москву. Шансы на восстановление у них есть! Самое главное, чтобы голова работала в правильном направлении, — уверена женщина. — Вообще парни — первопроходцы. На их примере мы пытаемся выстроить маршрут для тех, кто получил серьезные ранения и нуждается в восстановлении. Мы вновь готовим проект на грант. Если удастся его выиграть, то привезем в Волгоград еще двадцать раненых ребят. Одновременно с этим мы собираем полноценную базу, ищем специалистов разного профиля. Мы понимаем, что участникам СВО нужны не огромные реабилитационные центры на 10 тысяч человек, а такие небольшие клиники, которые работают с каждым конкретным пациентом.

Несмотря на то, что курс реабилитации в самом разгаре, о расставании со своими ребятами Ольга уже сейчас говорит с легкой горечью.

— Они стали такими родными, что я уже не представляю, как буду их оставлять, — на секунду из голоса Ольги пропадает ее бесконечный оптимизм. — После курса реабилитации в Волгограде я ненадолго приеду домой, повожусь с внучкой, решу все рабочие дела и снова поеду за ребятами. Конечно, я доведу все вопросы до конца, и поставлю парней на ноги.

Автор: Виктория Чумакова

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»