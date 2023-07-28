В Волгограде потушили крупный пожар на свалке и в овраге





Полностью потушен крупный пожар на свалке в Краснооктябрьском районе Волгограда, передает V102.RU. По данным ГУ МЧС России по региону, ликвидация на улице Хрустальная объявлена в 18.16.

Напомним, что ранее была объявлена ликвидация пожара в селе Давыдовка Дубовского района Волгоградской области, где сгорели четыре хозяйственные постройки. О пострадавших ничего не сообщается. Неизвестны и причины возгорания.

На улице Хрустальная в поселке Вишневая Балка сегодня весь день горела огромная стихийная свалка, о которой ранее сообщало информагентство . Со свалки огонь перекинулся на камыш в овраге, что затруднило тушение пожара. Также этому мешал и порывистый ветер. Огонь остановили на площади 2 га. Угрозы жилым домам, как утверждают в пресс-службе МЧС региона, не было.

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