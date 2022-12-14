













Жители Веселой Балки в Кировском районе Волгограда пожаловались в редакцию ИА «Высота 102» на некачественный вывоз мусора, которым в поселке завалена уже внушительная территория.

- Мусор у нас копится месяцами. Может полгода или даже больше его не вывозят. Один бункер завален, его уже практически не видно. К нему мусорщики даже не приближаются. Второй бункер худо-бедно вывозят. Однако забирают только его содержимое, а вокруг ничего не убирают. Там уже мрак что творится, - рассказали информагентству жители улицы Хрустальная в поселке Веселая Балка.

По их словам, последний раз зачистку здесь проводили в апреле. С тех пор территория возле двух мусорных бункеров превратилась в несанкционированную свалку. Здесь вперемешку лежат крупногабаритные отходы и бытовой мусор.













- Лежит мертвым капиталом. Все завалено донекуда, - комментируют ситуацию люди.

Жители утверждают, что бункеры вычищают плохо, поэтому отходы начинают бросать рядом с ними. Однако рабочие, которые приезжают на мусоровозе, прилегающую территорию не убирают, поясняя, что это не входит в их обязанности.













- К одному из бункеров, который сейчас завален, они не подъезжали долгое время, потому что не могли проехать из-за грязи. А сейчас, видимо, уже и смысла к нему подбираться нет, - рассказывают волгоградцы.

Ранее мусорные завалы убирали только после их многочисленных жалоб во все инстанции. А пока мусорная куча все еще растет, жители Веселой Балки надеются, что хоть в этот раз у ответственных за вывоз отходов проснется совесть и они все вывезут без скандалов.

Фото и видео читателей ИА «Высота 102»



