



В России планируют ужесточить наказание для чиновников, сотрудников вузов и работников отрасли ЖКХ, безнаказанно годами получающих взятки. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается усилить ответственность за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп.

– Анализ правоприменительной практики показывает, что в целом уровень мелкого взяточничества с момента введения в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 291л (Федеральный закон от 03.07.2016 № 324- ФЗ) в течение нескольких лет незначительно снижался. Так, в 2020 году зарегистрировано 5 274 случаев взяток в размере менее 10 тысяч рублей (в 2019 году - 5 408). Их доля составляла 17 % от всех преступлений коррупционной направленности, что свидетельствует о сосредоточении основных усилий оперативных и следственных органов на выявлении более тяжких деяний, – говорится к пояснительной записке в законопроекту.

Однако в 2021 году уровень мелкого взяточничества в России впервые возрос. По информации авторов законопроекта, в прошлом году была зарегистрирована 7 031 взятка в размере менее 10 тысяч рублей (+33 %). Доля мелких взяток составила 20 % (17,1 %) от всех преступлений коррупционной направленности.

– При этом вектор работы по противодействию коррупции в частном секторе сместился в противоположную сторону. В 2019 году отмечен рост мелкого коммерческого подкупа - на 33 % (с 228 до 304). После снижения количества таких преступлений в 2020 году (на 30 % (50) и 6,5 % (282) соответственно) в целом ситуация осталась прежней. В 2021 году зарегистрирован 241 факт мелкого коммерческого подкупа. По этой причине данное направление деятельности требует корректировки, – уверены депутаты ГД, разработавшие законодательную инициативу.

– Очевидно, что систематические мелкие поборы с граждан, осуществляемые должностными лицами, нередко в организованных формах, представляют гораздо большую опасность устанавливаемых разрозненных фактов дачи мелких взяток. Нередко такие преступления носят характер криминального бизнеса. Например, систематическое получение взяток в размере до 10 тысяч рублей в вузах, в лесной отрасли, коммерческого подкупа – в системе ЖКХ или подготовки водителей, – говорится также в пояснительной записке.

Мелким взяточникам или тем, кто совершил мелкий коммерческий подкуп, в случае принятия законопроекта будет грозить от 3 до 5 лет лишения свободы. Кроме того, у таких преступников будут конфисковывать имущество, что, по мнению автором законодательной новеллы, позволит компенсировать ущерб потерпевшим.

Также в случае принятия закон появятся новые квалифицирующие признаки, такие как «вымогательство», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и «заведомая незаконность действия (бездействия)».

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»