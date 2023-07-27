«Когда это прекратится?»: в Волгоградской области цены на бензин достигли новых высот

Экономика 27.07.2023 09:24
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27.07.2023 09:24
В Волгоградской области на прошлой неделе снова подорожал бензин. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, рост цен коснулся всех марок бензина, только стоимость дизтоплива не изменилась.
В частности, бензин АИ-92 вырос в цене на 16 копеек (49,29 рубля за литр), бензин АИ-95 – на 19 копеек (54,84 рубля за литр), а АИ-98 подорожал на 6 копеек (61,4 рубля за литр). Дизтопливо стоит, как и раньше – 56,53 рубля.
Еженедельный рост цен на бензин вновь возмутил жителей региона.
- Какой-то предел есть или цены, наконец, остановятся? – негодуют волгоградцы. – Ценники на заправках меняются чуть ли не каждый день. И никто не собирается этот процесс останавливать.
Ранее V102.RU сообщало, что аналитики нашли причины продолжающегося роста цен на бензин. Так, по версии экспертов волгоградского отделения Центробанка РФ, это происходит из-за превышения спроса над предложением в связи с закрытием некоторых нефтеперерабатывающих заводов на профилактику.
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