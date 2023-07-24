Эксперты определили причины подорожания бензина в регионе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на аналитический доклад волгоградского отделения Центробанка, рост цен на моторное топливо они объяснили превышением спроса над предложением, а также закрытием ряда нефтеперерабатывающих заводов на ремонтно-профилактические работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волгоградской области резко выросли цены на бензин. Так, по последним данным Росстата, за неделю в среднем они прибавили почти четверть рубля.

При этом, отмечается в докладе, годовая инфляция в Волгоградской области в июне 2023 года ускорилась и составила 2,67% после 1,70% в мае. Основные факторы – увеличение издержек производителей, восстановление потребительской активности, ослабление рубля и рост турпотока в регионе. При этом инфляция в области была ниже уровня по Южному федеральному округу (3,43%) и по России в целом (3,25%).

В частности, в сфере продовольственных товаров наблюдалась дефляция на уровне 0,56%. В области непродовольственных товаров инфляция составила 2,24%, но самый высокий рост отмечен в сфере услуг – 10,02%.

Эксперты подчеркнули, что снижение цен на продукты в июне было медленнее, чем в мае. Причиной в региональном отделении ЦБ РФ назвали дождливую осень. Из-за повышенной влажности пострадало качество собранных овощей, поэтому к началу лета в Волгоградскую область пришлось завозить овощи из других регионов, из-за чего продукция стала более дорогой. Кроме того, ослабление рубля и усложнение логистики привели к удорожанию импортных добавок к кормам и увеличению расходов на обслуживание иностранного оборудования. Расходы животноводов и переработчиков мясной продукции возросли, из-за чего подорожало мясо кур.

В то же время на непродовольственные товары цены росли быстрее, чем в мае. Поводом стало ослабление рубля, что привело к росту затрат на медикаменты. На эту ситуацию повлиял также рост цен на новые отечественные автомобили и на топливо.

Одновременно в регионе наблюдался годовой темп прироста цен и в сфере услуг. Аналитики считают, что причиной этого явления стало повышение популярности путешествий внутри страны и туристической популярности региона. По данным местных органов исполнительной власти, июньский турпоток в регионе превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 9,3%. В результате увеличились годовые темпы прироста цен на экскурсионные услуги, аренду квартир и проживание в гостиницах.