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Экономика

Топ-менеджер ВТБ исключил остановку кредитования российской экономики

Экономика 22.09.2026 15:04
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22.09.2026 15:04


Российский рынок корпоративного кредитования в 2026 году может показать двузначные темпы роста, заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на Московском финансовом форуме. По его оценке, кредитование прибавит 10-13%, а движение ключевой ставки вниз будет сопровождаться смягчением условий финансирования предприятий.

Если посмотреть на динамику 2026 года, то мы четко понимаем, что темпы прироста кредитов в экономике будут двузначными. Да, это будет не как в 2023 и 2024 годах, не прирост на 20%, но 10-13% вполне может быть и кредитный конвейер в корпоративном кредитовании не останавливался, – отметил топ-менеджер.

– Вся эта ситуация с ключевой ставкой приучила банки к тому, чтобы не выдавать деньги компаниям иначе как в привязке к ней. Поэтому будет дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики – будет снижение ставок и для предприятий. На самом деле кредитный цикл не останавливался ни при каких ставках, – отметил Пьянов.

По словам банкира, еще одним позитивным фактором для экономики будет сбалансированность государственного бюджета: «Сбалансированность следующего бюджета является недооцененным шансом: когда Минфин выйдет с новой версией бюджета, его структурная сбалансированность в позитивном смысле всех удивит».

Чтобы продемонстрировать этот баланс, Пьянов подарил Минфину символический подарок, отсылающей к кампании «ВТБ - это классика» и стенду с синими головами классиков на ПМЭФ.

– Это голова профессора Доуэля, она в нашем фирменном цвете. Несмотря на агрессивную внешнюю среду и практически иногда в отрыве от нефтегазового тела вы сохраняете ясность мысли, свободу воли и позволяете структурно сбалансированно жить в нашей стране, – пояснил Дмитрий Пьянов.


Фото: пресс-служба ВТБ

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