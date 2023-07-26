Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 26 июля, задал несколько простых вопросов представителям компании «Волгабас», которая производит для Волгограда и Волжского пассажирские автобусы. Как сообщает V102.RU, разговор произошел в салоне одного из таких автобусов, который осматривал глава региона.

- Вопрос абсолютно простой, - начал беседу губернатор. - Когда вы в последний раз ездили на «Волгабасе», который стоит на маршруте в Волгограде и Волжском и отработал уже несколько лет?

- Два месяца назад, - ответил один из основателей предприятия и бывший депутат Волгоградской областной думы Анатолий Бакулин.

- Я рад, что вы иногда ездите на своих автобусах! - ответил Бакулину губернатор.

Другие представители предприятия честно признались, что на автобусе давно не ездили.

- С точки зрения пассажира есть вопросы к кондиционеру, - продолжил глава региона. - Если мы приобретаем автотранспорт, то мы должны ставить хорошие кондиционеры. Это вопросы безопасности и комфорта. Задача для нас абсолютно выполнимая.

Андрей Бочаров еще раз акцентировал внимание производителей, что автобусы должны быть с подогревом салона зимой и охлаждением летом.

- Мощные кондиционеры, ну, конечно, чтобы люди не мерзли, - добавил глава региона.

Анатолий Бакулин заверил, что все будет и люди скажут спасибо за автобусы.

- Когда? - поинтересовался губернатор.

- Я думаю, в этом году, - ответил Бакулин.

- Да скоро жара закончится, - рассмеялся в ответ губернатор.

Напомним , что сегодня Андрей Бочаров посетил производственную площадку предприятия «Волгабас», которое поставит для Волгограда осенью 60 новых автобусов.

Видео администрации Волгоградской области / ВК



