Общество

Бочаров сообщил производителям автобусов, что людям в жару нужны кондиционеры

Общество 26.07.2023 13:53
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26.07.2023 13:53



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 26 июля, задал несколько простых вопросов представителям компании «Волгабас», которая производит для Волгограда и Волжского пассажирские автобусы. Как сообщает V102.RU, разговор произошел в салоне одного из таких автобусов, который осматривал глава региона.


- Вопрос абсолютно простой, - начал беседу губернатор. - Когда вы в последний раз ездили на «Волгабасе», который стоит на маршруте в Волгограде и Волжском и отработал уже несколько лет?
- Два месяца назад, - ответил один из основателей предприятия и бывший депутат Волгоградской областной думы Анатолий Бакулин.
- Я рад, что вы иногда ездите на своих автобусах! - ответил Бакулину губернатор. 
Другие представители предприятия честно признались, что на автобусе давно не ездили.
- С точки зрения пассажира есть вопросы к кондиционеру, - продолжил глава региона. - Если мы приобретаем автотранспорт, то мы должны ставить хорошие кондиционеры. Это вопросы безопасности и комфорта. Задача для нас абсолютно выполнимая.
Андрей Бочаров еще раз акцентировал внимание производителей, что автобусы должны быть с подогревом салона зимой и охлаждением летом.
- Мощные кондиционеры, ну, конечно, чтобы люди не мерзли, - добавил глава региона.
Анатолий Бакулин заверил, что все будет и люди скажут спасибо за автобусы.
- Когда? - поинтересовался губернатор.
- Я думаю, в этом году, -  ответил Бакулин.
- Да скоро жара закончится, - рассмеялся в ответ губернатор.
Напомним, что сегодня Андрей Бочаров посетил производственную площадку предприятия «Волгабас», которое поставит для Волгограда осенью 60 новых автобусов.
Видео администрации Волгоградской области / ВК 

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