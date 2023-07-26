Бочаров: 60 новых автобусов для Волгограда поставит местный производитель





60 новых автобусов для Волгограда осенью поставит предприятие «Волгабас», чье производство находится в Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 26 июля, в ходе визита на предприятие губернатор региона Андрей Бочаров.

На площадке компании «Волгабас» губернатор посетил производственные цеха, пообщался с руководством и работниками предприятия, а также осмотрел обновленные модели автобусов, которые в текущем году появятся на городских маршрутах. На выездном совещании глава региона также обсудил ход реализации инвестпроектов, создание востребованных моделей пассажирского транспорта, в том числе работающих на сжиженном природном газе (СПГ).

- Мы прекрасно понимаем, что за СПГ, КПГ, электробусами будущее, - отметил Андрей Бочаров. - Решения, которые начал применять завод для использования автобусов на городских маршрутах, — серьезный шаг в сторону повышения качества, надежности, продолжительности срока эксплуатации.

Губернатор пояснил, что в условиях санкционного давления завод смог решить проблему с ограничением поставок системы ABS.

- Задача была трудная, но она решена: потребовались большие усилия большого количества инженеров, технологов, задействование инструментов промышленной кооперации с участием предприятий России и КНР, - рассказал глава региона.

Специалисты научного-инженерного центра разработали и внедрили новую тормозную систему, программное обеспечение, электронную панель управления. Панели автобуса сделаны из композитных материалов, что повышает коррозионную стойкость кузова.

Всего с 2014 года группа компаний «Волгабас» поставила в Волгоградскую область более 200 автобусов, в том числе для перевозки школьников; шаттлы для болельщиков ЧМ-2018; для футбольной команды «Ротор»; для коллектива Волгоградского театра юного зрителя.

Фото: администрации Волгоградской области