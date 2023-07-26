В Волгограде у Астраханского моста нашли труп студентки

В Волгограде под Астраханским мостом в Ворошиловском районе нашли тело девушки. Как стало известно V102.RU от собственного источника, труп молодой студентки обнаружили накануне вечером.
— Тело нашли в пойме Царицы недалеко от остановки «Площадь Чекистов». Девушка упала с Астраханского моста, — рассказал источник.
Известно, что погибшая училась на втором курсе в одном из техникумов Дзержинского района Волгограда. Девушке был всего 18 лет.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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