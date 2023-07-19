В Волгоградской области во дворе дома нашли труп 17-летнего юноши

В Кумылженском районе Волгоградской области сегодня, 19 июля, обнаружено тело подростка. Как стало известно V102.RU от собственного источника, труп юноши нашли во дворе дома его сестры.

— Тело нашли во дворе дома в хуторе Попов. Скончавшийся сам из Алексеевского района, — рассказал информагентству источник.

Известно, что несовершеннолетний учился на втором курсе одного из колледжей в Новоаннинском районе. Что стало причиной смерти — предстоит выяснить следствию. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгоградской области мужчина умер возле кладбища