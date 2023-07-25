Под Волгоградом суд арестовал иностранца за преступление 15-летней давности

Расследования 25.07.2023 16:25
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25.07.2023 16:25
Михайловский городской суд избрал меру пресечения гражданину Армении, которого подозревают в тяжком преступлении 15-летней давности. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, преступление было совершено в апреле 2008 год в хуторе Безымянка. Тогда подростсок получил удар ножом от предполагаемого преступника. Полицейские возбудили уголовное дело, однако подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск.
Нашли его в Тюмени в июле 2023 года. Выяснилось, что мужчина не имел регистрации на территории России, также у него нет ни семьи, ни работы.
Учитывая данные обстоятельства, а также факт подозрения в совершении тяжкого преступления, гражданин Армении был взят под стражу.
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