Борьба с коррупцией 24.07.2023 17:41
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24.07.2023 17:41
В Волгограде определен подрядчик, который построит новые линии наружного освещения на улицах в 14 отдаленных поселках областного центра. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, победителем аукциона было признано ООО «Светосервис-Волгоград». Компания оказалась единственной участницей закупки и проведет свет на улицы поселков за 61,1 миллиона рублей – по максимальной стоимости контракта.
ООО «Светосервис-Волгоград» является, напомним, концессионером в сфере объектов уличного освещения. Компании предстоит проложить 42 километра сетей и установить 1280 светильников, пояснили в мэрии.
По проекту работы пройдут на ряде улиц в поселках: Заречном, Водном, Водстрое Тракторозаводского района, Горьковском, Горном, Гули Королевой, Майском Советского района, в хуторах Бобыли, Бекетовский Перекат, Кожзавод, Крестовый, Рыбовод на о. Сарпинском Кировского района, в поселке 19 Партсъезда Красноармейского района, а также в рабочем поселке Гумрак Дзержинского района.
В частности, подрядчику предстоит выполнить работы в Советском районе в поселке Горьковском на улицах Воронежской, Лихой, Донской, Восточной, в переулках Бирюзовом, Волгоградском. В заполотновской части поселка Горьковский, напомним, уличного освещения никогда не было, а год назад суд обязал администрацию Волгограда по иску прокуратуры осветить эти улицы. Также столбы уличного освещения появятся вдоль проезжей части по улице Буденного до железнодорожных путей, в поселке Горном по улицам Семушкина, 36-й Гвардейской, Педагогической, Стрельникова, Леонова.
До конца года уличное освещение проведут и в поселке Гули Королевой на улицах Вольной, Геологической, Семейной, Лейтенанта Мостового, а также в поселке Майском по улице Лундышева и вдоль дороги, соединяющей поселки Майский и Горный.
Кроме того, свет дотянется и до острова Сарпинский. Уличные светильники установят вдоль дорог к хуторам Бобыли, Бекетовскому Перекату, Кожзаводу, Крестовому, Рыбоводу. Освещение сделают также в поселке 19-го Партсъезда Красноармейского района по улицам Утренней, Чистой, Отрадной и Уютной и другим адресам.
На все выполненные работы будет действовать трехлетняя гарантия.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции - основа развития региона»
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