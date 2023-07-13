Очередной турист, которому море по колено, получил в Волгограде 10 суток ареста на неподобающее поведение на главной высоте России — Мамаевом кургане. Как сообщает V102.RU, 23-летний молодой человек матерился и забрался на плиту скульптуры «Родина-мать зовет!».





— Ночью 12 июля 2023 года полицейские ППС УМВД России по Волгограду, несущие службу на территории Мамаева кургана, задержали 23-летнего гостя города, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Молодой человек находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью и забрался на плиту скульптуры «Родина-мать зовет!».

Как уточнили в полицейском ведомстве, мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Туристу выписали протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд решил, что 10 суток административного ареста будет достаточно, чтобы приезжий задумался о своем поступке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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