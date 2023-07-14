Общество

Турист из Майкопа штурмовал «Родину-мать» в Волгограде из-за тайного желания

Общество 14.07.2023 14:34
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14.07.2023 14:34


Стало известно, что толкнуло туриста, получившего десять суток ареста за штурм скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, на такой опрометчивый поступок. Как стало известно V102.RU от собственного источника, 23-летний парень приехал в город-герой из Адыгеи. 



— В это сложно поверить, но у пьяных свои причуды. Молодой человек просто хотел загадать желание, дотронувшись до скульптуры. Люди, которые в тот момент находились рядом с монументом, просили его прекратить непотребство, однако он их посылал отборным матом, — рассказал информагентству собственный источник. — Сам он приехал из Майкопа. Работает продажником в Ozon.

Действительно, если внимательно изучить видео с главной высоты России, то можно заметить тот момент, когда молодой человек протягивает руку к скульптуре и замирает на несколько секунд.

Напомним, что 23-летнего матерящегося молодого человека, забравшегося на плиту скульптуры «Родина-мать зовет!», задержали ночью 12 июля 2023 года. Суд назначил пьяному туристу 10 суток административного ареста.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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