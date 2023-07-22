Спорт

Женская команда «Ротора» сыграет стартовый матч в первой лиге под Волгоградом

Спорт 22.07.2023 11:31
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22.07.2023 11:31


Игроки женского волгоградского «Ротора» сегодня, 22 июля проведут дебютный матч в профессиональном футболе. Это будет стартовый тур в рамках Первой лиги, которая считается вторым по силе российским дивизионом. Соперником нашей команды станет «Академия футбола» из Тамбова. Игра пройдёт на стадионе имени Логинова в Волжском. Начало в 17-00. Вход свободный, сообщает V102.RU.
Костяк «Ротора» составляют молодые девушки из команды до 19 лет, которая на прошлых выходных завершила первенство России в своей возрастной категории на шестом месте. Сине-голубые под руководством Владислава Карповича выступят в зоне «Центр». Клубы будут разбиты на две группы по географическому принципу. Помимо тамбовчанок соперницами «Ротора» в квартете А на предварительной стадии станут два коллектива из Воронежа - «Сталь» и СШ «Факел». В группе Б выступят тульский «Арсенал», брянский «Спартак» и «Академия футбола имени Ю.П. Сёмина» из Орла. Матчи состоятся дома и на выезде.
Команды, занявшие первые два места из каждой группы, выйдут в следующий этап и образуют четверку команд. Победители окажутся в суперфинале, где осенью сыграют с триумфаторами других зональных соревнований и выявят чемпионов Первой лиги.
Иван Тюгаев
Фото Академии спортивного клуба "Ротор" VK.com

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