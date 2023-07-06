В Волгоградской области мужчина не дошел до могилы и умер

В Урюпинском районе Волгоградской области в автомобиле, припаркованном у кладбища, обнаружили труп мужчины. Как стало известно V102.RU от собственного источника, страшную находку сделали прохожие.

— Все произошло в станице Добринка. Это случилось накануне утром. Люди возвращались с кладбища и заметили, что в автомобиле находится мужчина, который на вид им показался очень странным. Оказалось, что в салоне «Жигулей» был уже труп, — рассказал источник. — Скончавшемуся около 70 лет. В тот день он приехал на кладбище, хотел сходить на могилку, помянуть родных. Ему стало плохо прямо в машине.

Известно, что пенсионер проживал в станице Добринка. Автомобиль мужчины стоял на улице Советской недалеко от кладбища.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

В центре Волгограда мужчина неделю жил с разлагавшимся трупом матери

Жил один. В Волгоградской области заживо сгорел мужчина