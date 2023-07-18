Здравоохранение

ФАП по нацпроекту построили для селян в Заволжье

Здравоохранение 18.07.2023 21:24
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18.07.2023 21:24



Сегодня, 18 июля, в поселке Степной Ленинского района Волгоградской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщили V102.RU в облздраве, первых пациентов этот медицинский объект принял в торжественной обстановке. Новый ФАП осмотрели председатель облздрава Анатолий Себелев и глава района Андрей Денисов.
Ранее жители этого поселка получали первичную медпомощь в приспособленном помещении администрации сельского поселения. Теперь их будут принимать в новом здании ФАП, где оборудованы смотровой и приёмный кабинеты, процедурная, прививочная, стерилизационная, складские помещения и санузел. Здесь есть и все необходимое для проведения первого этапа диспансеризации и профилактических осмотров. ФАПу передан санитарный автомобиль. Проблем с кадрами в этом медицинском учреждении, как пояснили в профильном комитете, нет.



Помимо ФАПа в Степном в текущем году сданы в эксплуатацию ФАПы в с. Солодовка и с. Каршевитое.
Фото: администрации Ленинского района

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