Борьба с коррупцией

В Волгоградской области подполковника из МВД обвиняют в получении взятки

Борьба с коррупцией 18.07.2023 11:59
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18.07.2023 11:59


Перед судом по обвинению в получении взятки в сумме 180 тысяч рублей предстанет подполковник из Михайловки в Волгоградской области Алексей Тимошенко, который был заместителем начальника местного отдела МВД, передает V102.RU.
По сообщению прокуратуры региона, прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела МВД России – начальника следственного отделения ОМВД России по городу Михайловке Волгоградской области.
- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере), - уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, взятку высокопоставленный сотрудник полиции получил в период с 28 марта по 3 апреля текущего года за принятие предусмотренных законодательством мер по возмещению ущерба в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Подполковника задержали сотрудники собственной безопасности  ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в содеянном бывший полицейский полностью признал. Он находится под стражей.
По результатам служебной проверки подполковник юстиции был уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь работника органов внутренних дел.
- Проверив материалы уголовного дела, прокурор Волгоградской области посчитал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - сообщила Черединина.
Дело будет рассматриваться по существу в Михайловском районном суде Волгоградской области.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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