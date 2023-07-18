В Волгоградской области подполковника из МВД обвиняют в получении взятки





Перед судом по обвинению в получении взятки в сумме 180 тысяч рублей предстанет подполковник из Михайловки в Волгоградской области Алексей Тимошенко, который был заместителем начальника местного отдела МВД, передает V102.RU.

По сообщению прокуратуры региона, прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела МВД России – начальника следственного отделения ОМВД России по городу Михайловке Волгоградской области.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере), - уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, взятку высокопоставленный сотрудник полиции получил в период с 28 марта по 3 апреля текущего года за принятие предусмотренных законодательством мер по возмещению ущерба в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Подполковника задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в содеянном бывший полицейский полностью признал. Он находится под стражей.

По результатам служебной проверки подполковник юстиции был уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь работника органов внутренних дел.

- Проверив материалы уголовного дела, прокурор Волгоградской области посчитал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - сообщила Черединина.

Дело будет рассматриваться по существу в Михайловском районном суде Волгоградской области.

Фото из архива ИА «Высота 102»