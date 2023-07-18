Водитель за рулем «КАМАЗа» потерял сознание и попал в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 18.07.2023 10:15
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18.07.2023 10:15
Дорожное происшествие с участием грузового автомобиля произошло в Киквидзенском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на 79 км автодороги «Самойловка-Шумилинская» с дороги в кювет улетел «КАМАЗ».
По предварительной информации, управлявший грузовиком 40-летний водитель потерял сознание, в результате неуправляемый «КАМАЗ» наехал на отбойник, а потом опрокинулся в кювет.
Водителя грузового автомобиля доставили в медицинское учреждение.
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