Три человека пострадали при неудачном обгоне в Волгоградской области

Происшествия 14.07.2023 19:27
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14.07.2023 19:27
Авария с тремя пострадавшими произошла сегодня, 14 июля, на трассе в Чернышковском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, днем на 169 км федеральной автодороги А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» столкнулись «ВАЗ-2114» и «Шевроле Нива».
- По предварительной информации, 24-летний водитель «ВАЗа» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником, под управлением 39-летнего водителя, - рассказали в главке.
В результате неудачного обгона пострадали оба водителя и 21-летний пассажир «ВАЗа». По фото с места происшествия видно, что этот автомобиль в ДТП пострадал больше всего. Внедорожник после столкновения оказался в кювете.
Обстоятельства этой дорожной аварии выясняют сотрудники полиции.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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