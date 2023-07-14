Происшествия

В Волгоградской области «КамАЗ» сбил насмерть пешехода

Происшествия 14.07.2023 10:47
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14.07.2023 10:47


Грузовой автомобиль насмерть сбил 41-летнего мужчину в Волгоградской области, который вечером шел по дороге. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 6 км  автодороги «Новониколаевский – Мирный» накануне около 21.00.
По предварительной информации,  61-летний водитель «КамАЗа», который двигался в сторону рабочего поселка  Новониколаевский, совершил наезд на пешехода, который находился на дороге в темное время суток в одежде без светоотражающих элементов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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