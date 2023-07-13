В гордуме Волгограда начнут увольнять прогуливающих заседания депутатов

Политика 13.07.2023 09:59
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13.07.2023 09:59
Полномочия депутатов Волгоградской городской думы, которые не ходят на заседания, будут прекращать досрочно. Как сообщили V102.RU в гордуме, соответствующие поправки к Положению о статусе муниципального депутата рассмотрят на ближайшем заседании представительного органа. Поправки разработал профильный комитет гордумы по местному самоуправлению.
- Инициаторы разработали ряд корректив, приводя документ в соответствие с федеральным законодательством. В числе предлагаемых поправок – изменение к статье 4 «Досрочное прекращение полномочий депутата», - рассказали в гордуме.
В статью добавят, что полномочия депутата могут прекращаться досрочно, если он отсутствует без уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд.
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