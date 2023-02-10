В Волгограде подрядчик капремонта попал под уголовную статью после обрушения новой крыши









По факту ненадлежащего капитального ремонта, после которого обрушилась крыша многоквартирного дома в Волгограде, возбуждено уголовное дело.

- На основании материалов проверки прокуратуры Тракторозаводского района Волгограда возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

ЧП произошло 24 июля 2022 года в многоквартирном доме №10 по улице 95-ой Гвардейской дивизии в Волгограде. По счастливой случайности тогда никто не пострадал.

Надзорной проверкой установлено, что 24 марта 2022 года УНО «Региональный фонд капитального ремонта» заключил с подрядной организацией договор на капитальный ремонт кровли этого многоквартирного дома в срок до 15 ноября. В конце апреля подрядчик демонтировал шиферное покрытие, после чего ненадлежащим образом произвел частичный монтаж крыши.

- При этом в мае, июле, августе 2022 года происходили неоднократные затопления кровли из-за атмосферных осадков. Вследствие затоплений чердачные перекрытия крыши многоквартирного дома, выполненные из дерева, потеряли износостойкость, - сообщила Черединина.

Рано утром 24 июля произошло обрушение потолочных перекрытий и обвал борова дымовентиляционной шахты непосредственно внутрь кухонного помещения одной из квартир, в которой находилась 51-летняя женщина с 5-летней внучкой. Жильцы не пострадали, но проведенный подрядчиком ремонт создал реальную угрозу их жизни и здоровья, в связи с чем прокуратурой инициировано уголовное преследование.

Согласно данным системы СПАРК, контракт на капитальный ремонт этого дома был заключен с ООО «Ремонтно-строительная фирма «МИР». Эта фирма зарегистрирована в городе Грозный. Стоимость контракта составила 21,7 миллиона рублей. Помимо ремонта крыши в описании предмета контракта указан ремонт внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений и фасада.



