Общество 07.12.2022 06:40
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07.12.2022 06:40
Капитальный ремонт фасада пятиэтажки в Советском районе Волгограда обернулся скитаниями и головной болью для жильцов одной из квартир.
- В нашем доме №50 на проспекте Университетском с лета этого года идет капремонт. Штукатурку снимали до кирпича и недавно нанесли на стену новую. Через несколько дней стена стала мокнуть, а в нашей квартире на четвертом этаже появилась черная плесень. Жить в ней просто невозможно, поэтому мы временно съехали, - рассказала ИА «Высота 102» хозяйка квартиры Яна.
По словам женщины, первое время она пыталась бороться с агрессивным грибком, но войну проиграла. Стена по-прежнему мокла, а из-за плохого отопления ничего не высыхало, а становилось только хуже.
Собственники квартиры обратились в УК «Жэу на ангарском», им пообещали прислать мастера для оценки ситуации и составления акта. Через неделю мастер так и не пришел, а в УК пояснили, что он заболел.
Также волгоградской семье не удалось выяснить, кто занимается капитальным ремонтом фасада, так как информационных щитов с указанием подрядчика они на доме не нашли.
- Что делать, к кому обращаться, мы не знаем. Дело в том, что эту квартиру мы взяли в ипотеку. Раньше все было хорошо, ничего не мокло и плесени не было, а сейчас там просто ужас, - говорит собеседница агентства.
Выяснить, что происходит в квартире этажом выше у волгоградцев также не получилось, так как дверь им никто не открывает.
Чтобы разобраться в ситуации, ИА «Высота 102» направила запрос в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Через несколько дней в редакцию обратился представитель ООО «МИР» - подрядчика капремонта дома №50 на проспекте Университетский.
- Стена в этом доме достаточно толстая, поэтому есть на ней штукатурка или нет, роли не играет. Там, видимо, подтекает вентиляционная шахта, нет колпаков и туда затекает вода. Дело не в нас. Эту проблему надо решать с управляющей компанией, - пояснил представитель ООО «МИР».
Жильцы проблемной квартиры позже сообщили информагентству, что и до них дозвонился представитель подрядной организации.
- С ними разговаривал мой муж. Насколько я знаю, они признали проблему и пообещали ее устранить, - рассказала в свою очередь хозяйка квартиры.
Фонд капитального ремонта Волгоградской области через неделю ответил на редакционный запрос, в котором сообщил, что работы по капитальному ремонту на указанном доме выполняет ООО Ремонтно-строительная фирма «МИР».
Работники регионального оператора 2 декабря 2022 года в ходе проведения внепланового контрольного мероприятия установили, что информационные стенды с указанием подрядчика на фасаде здания есть.
- Временное отсутствие информационных стендов на доме может быть обусловлено исключительно необходимостью проведения работ на данном участке фасада, - предположил регоператор.
Что касается причин образования черной плесени, то в фонде капремонта на данный момент разобраться в этом не смогли.
- В части доводов о появлении плесени сообщаем, что из Вашего обращения и имеющейся в Фонде информации невозможно однозначно установить конкретные помещения, в которых она образовалась, - говорится в ответе регионального фонда капремонта. Регоператор посоветовал жильцам проблемной квартиры обратиться к ним с соответствующим заявлением.
Фото и видео жильцов дома
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