Общество

«Мир» с ним: на севере Волгограда подрядчик сорвал капремонт 70-летней трехэтажки

Общество 20.12.2022 21:12
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20.12.2022 21:12



Региональный фонд капремонта Волгоградской области в одностороннем порядке расторгает договор с ООО «Ремонтно-строительная фирма «Мир», которая сорвала капитальный ремонт трехэтажного дома на улице Салтыкова-Щедрина, 6 в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в фонде капремонта.
С жалобой на недоделанную крышу, которую рабочие бросили, так и не накрыв до конца, в редакцию обратились жители трехэтажки.



- Капитальный ремонт нашего дома был запланировал на 2020-2022 годы, но начали делать только во второй половине этого года. Летом сняли старый шифер, дом фактически был без крыши под летними и осенними дождями. Верхние этажи сильно намучались. Есть протечки и этажами ниже. Внутри дома и снаружи больше ничего не делали, - рассказал редакции житель дома Алексей К. 
По его словам, рабочих на объекте не видно. Когда они полностью накроют крышу - неизвестно, хотя уже началась зима. Дом №6 по улице Салтыкова-Щедрина был построен в 1950 году, здание не является аварийным.



- Если вы беретесь за дело, то надо делать капитально. Не можете - не трогайте тогда. Что вы устроили людям? Что это за жизнь? Мучения одни, - говорит соседка Алексея, которая представилась Ириной Геннадьевной.
В региональном фоне капитального ремонта, куда информагентство обратилось за комментариями, сообщили, что проблемы с проведением работ на этом объекте есть.
- В установленные договором сроки документы о готовности объекта к приемке работ от подрядной организации в фонд не поступили. Кроме того, в ходе исполнения договора были зафиксированы случаи причинения ущерба собственникам ряда жилых помещений. Следовательно, факт нарушения обществом договорных обязательств имеет место, - сообщил региональный оператор.



Работы по договору, который был заключен в феврале 2022 года, исполняет ООО  «Ремонтно-строительная фирма «Мир». Подрядчик должен был отремонтировать крышу, фасад, подвал и привести в порядок инженерные системы до 15 ноября 2022 года. 
В фонде капремонта отмечают, что со своей стороны принимали все меры для того, чтобы договор был исполнен в срок. Объекты были переданы в работу своевременно, аванс перечислен вовремя. Никаких форс-мажорных обстоятельств, которые бы повлияли на сроки, не установлены. С учетом этого принято решение прекратить отношения с подрядчиком.



- Фондом принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке. Соответствующее уведомление будет направлено в адрес общества в срок не позднее 23.12.2022 года, - сообщили в фонде капремонта Волгоградской области.
Здесь отмечают, что в текущем году случаи неисполнения подрядными организациями взятых на себя обязательств носят не разовый, а системный характер. Так, региональным оператором расторгнуты уже 4 договора более чем по 40 объектам. Одна компания уже включена в реестр недобросовестных подрядных организаций.
Фото: читатели ИА «Высота 102»

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