В России задумались о штрафах за езду на электросамокате вдвоем

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети заявил, что необходимо штрафовать за езду вдвоем на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщает V102.RU, об этом чиновник заявил ТАСС.

— Уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение ПДД пешеходом наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоем и ввести штраф за данное правонарушение. Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое, — цитирует ИА «Высота 102» Васильева.

Напомним, что ранее глава СКР Александр Бастрыкин поддержал инициативу об ограничении использования электросамокатов. С 1 марта этого года в ПДД внесли изменения, касающиеся популярного у молодежи средства передвижения. Тем не менее спрос на аренду электросамокатов в России вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В Волгоградской области с началом лета в сводки ДТП регулярно попадают любители СИМ. Под колеса электросамокатов попадают как взрослые, так и совсем маленькие дети. В прошлом году в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины за смертельный наезд на пенсионера.

Фото: архив ИА «Высота 102»