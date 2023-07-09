Федеральные новости

В России задумались о штрафах за езду на электросамокате вдвоем

Федеральные новости 09.07.2023 15:10
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09.07.2023 15:10


Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети заявил, что необходимо штрафовать за езду вдвоем на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщает V102.RU, об этом чиновник заявил ТАСС. 

— Уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение ПДД пешеходом наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоем и ввести штраф за данное правонарушение. Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое, — цитирует ИА «Высота 102» Васильева.

Напомним, что ранее глава СКР Александр Бастрыкин поддержал инициативу об ограничении использования электросамокатов. С 1 марта этого года в ПДД внесли изменения, касающиеся популярного у молодежи средства передвижения. Тем не менее спрос на аренду электросамокатов в России вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. 

В Волгоградской области с началом лета в сводки ДТП регулярно попадают любители СИМ. Под колеса электросамокатов попадают как взрослые, так и совсем маленькие дети. В прошлом году в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины за смертельный наезд на пенсионера. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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