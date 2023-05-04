Общество

Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза

Общество 04.05.2023 12:27
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04.05.2023 12:27


Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду вырос в крупных городах по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга. 
Самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, здесь их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом.Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое. Среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск – в 10 раз и Казань – в 9 раз. 
Жители Сибирского федерального округа не спешат начинать сезон – здесь наблюдается снижение на 16% по сравнению с прошлым годом. 
В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет, их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%. При этом за прошедший год значительно – на 84% – выросло количество пользователей в возрастной группе старше 50 лет.
Жители и гости Волгоградской области также продолжают сохранять стабильный интерес к кикшерингу. Спрос в регионе к такому способу передвижения вырос в 5,5 раз в сравнении с прошлым годом. Они поддерживают общий тренд, и все чаще люди в возрасте от 17 до 25 лет арендуют самокаты, что на 5% больше возрастной группы от 25 до 35 лет.

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