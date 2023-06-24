В Волгограде школьник на электросамокате сбил 2-летнего ребенка





Очередное ДТП с электросамокатом произошло в Кировском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в 19-50 ч.

12-летний школьник, управляя электросамокатом, двигался на территории парковой зоны по пешеходной дорожке и напротив д. № 9 по ул. Минина совершил наезд на 2-летнего ребенка. В результате ДТП малолетний доставлен в больницу.