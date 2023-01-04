Электросамокатчикам «подрежут крылья» в Волгограде с 1 марта

В регионах России, в том числе и в Волгоградской области, с 1 марта 2023 года вступят в силу обновленные Правила дорожного движения, которые, как сообщает ИА «Высота 102», касаются прежде всего управляющих электросамокатами.

В частности, согласно изменениям ПДД, скорость, с которой будет разрешено передвигаться по тротуарам и велодорожкам в городской черте, не должна будет превышать 25 километров в час. Вес самоката при этом не должен превышать 35 килограммов.

– Аналогичные ограничения вводятся для гироскутеров, моноколес, электроскейтбордов, сегвеев и других подобных устройств, – уточнили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной думе. – Теперь в ПДД они официально называются «средствами индивидуальной мобильности (СИМ)».

С весны в Волгограде должны появиться новые дорожные знаки, установленные по решению местных властей.

Кроме того, согласно обновленным ПДД, при совместном движении пешеходы получают приоритет, то есть электросамокатчики должны тормозить и уступать дорогу. При переходе дороги водители самокатов и прочих СИМ, как и велосипедисты, обязаны спешиваться.

– По дорогам общего пользования элетросамокаты могут двигаться только по правому краю проезжей части. При этом необходимо, чтобы спереди и сзади устройства были закреплены фонари красного цвета, – сообщают в региональном парламенте. – Управляющий СИМ теперь считается водителем транспортного средства и обязан выполнять все установленные для него требования, в том числе находиться за рулем только в трезвом виде.

Напомним, в Волгограде летом 2022 года в результате наезда электросамоката тяжелую черепно-мозговую травму получил 75-летний мужчина. Трагедия произошла на Астраханском мосту в Центральном районе. Пенсионер, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице, а на управлявшего самокатом волгоградца было возбуждено уголовное дело.