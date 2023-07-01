Происшествия

В Волжском во дворе многоэтажки электросамокат сбил с ног 48-летнюю женщину

Происшествия 01.07.2023 09:10
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01.07.2023 09:10


В Волгоградской области еще один человек пострадал в результате наезда электросамоката. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 30 июня, в 18-30 ч. в Волжском. Электросамокат во дворе дома №53 по ул. Советская наехал на 48-летнюю женщину. Водитель двухколесного транспорта скрылся. Женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью.
Накануне, напомним, V102.RU сообщало, что за два дня на Центральной набережной Волгограда в ДТП с электросамокатами пострадали два человека.

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