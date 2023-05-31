В Волгограде едва ли не ежедневно происходят дорожно-транспортные происшествия с участием электросамокатчиков. Последнее такое ДТП, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, произошло 28 мая на Центральной набережной областного центра – в результате наезда пострадала 64-летняя женщина. Впрочем, в скором времени, не исключено, количество таких происшествий может сократиться – с инициативой ограничить использование электросамокатов 31 мая выступили депутаты ЕР, поддержал их руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В частности, сообщается, что депутаты «Единой России» предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч. Также предлагается запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам и использование данных средств передвижения людям в возрасте до 18 лет.

В Следственном комитете РФ уточняют, что за последние три года число дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (в том числе, электровелосипедов) в России выросло вдвое.

– Ранее Следственный комитет России неоднократно обращал внимание на проблемы безопасности граждан в связи с многочисленными фактами травматизма с участием лиц, передвигающихся на электросамокатах, – уточняют в пресс-службе СУ СКР. – В этой связи глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов «Единой России». Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств.

По мнению Александра Бастрыкина, кроме ограничений необходимо также продумать меры возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении ограничений.

Напомним, 23 мая в Волгограде в результате наезда электросамоката пострадала 52-летняя женщина. Как стало известно ИА «Высота 102», управляли самокатом дети в возрасте примерно 10 лет. Испугавшись, они скрылись с места ДТП, а пострадавшая была доставлена в больницу с травмой ноги. О поимке юных электросамокатчиков в ГИБДД не сообщали.