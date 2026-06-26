В Волгограде будущие архитекторы и дизайнеры озвучили свои идеи по благоустройству набережной в около памятника «Гаситель» и бульварной зоны на проспекте Ленина. В Центре «ВЯЗ» рассказали, что разговор о развитии этих двух территорий состоялся на стратегической сессии совместно со студентами ИАиС ВолгГТУ.





Так, на нижней террасе центральной набережной молодые люди предлагают создать многоуровневое прогулочное пространство с учетом разлива реки в период повышенных сбросов Волжской ГЭС. Пешеходная эстакада на сваях, которую предложили студенты, позволила бы горожанам и гостям города гулять по этой территории независимо от уровня воды. Видовые площадки и прогулочный маршрут разместились бы на верхней части, а на нижней – велосипедная дорожка для тех, кто любит передвигаться по городу на двухколесном транспорте.

Украсила бы набережную, как считает молодежь, и кофейня прямо на Волге.

Бульварную часть проспекта Ленина между университетами ВолгГТУ и ВГСПУ молодые люди видят студенческим пространством, обустроенным для учащихся вузов. Здесь предлагают создать тихие зоны отдыха, оборудованные Wi-Fi и станциями для подзарядки гаджетов.





Для проведения студенческих мероприятий может быть предусмотрена разборная сцена, которую на праздники будут устанавливать вблизи площади Ленина. Часть территории бульварной части проспекта предложили обустроить в стиле царицынской крепости с элементами мощения из красного кирпича, символизирующих крепостную стену, а также арт-объектами в виде башен, декоративных фонарей в стилистике стрельцов.

В Центре «ВЯЗ» уточнили, что все перечисленные идеи будут учтены при разработке концепций развития этих пространств.

Фото из архива V102.RU / Центра «ВЯЗ»





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