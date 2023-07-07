Волгоградский «Ротор» на сборах в Минске разгромил «Аланию» и «Трактор»

Волгоградский «Ротор» сегодня, 7 июля, провел два товарищеских матча на предсезонных сборах в Минске, в которых разгромил владикавказскую «Аланию» и белорусский «Трактор» c одинаковым счетом 3:0, сообщает V102.RU.

Обе встречи проходили в закрытом режиме без возможности просмотра в прямом эфире. Но болельщики сине-голубых могли следить за ходом поединков по текстовой трансляции в соцсетях клуба.

Кроме того, матч между волгоградцами и осетинским коллективом также был освещен в официальном телеграм-канале «Алании».

В середине тайма игры «Ротора» с владикавказцами мячом завладели подопечные Алексея Стукалова. И на 27-ой минуте футболисты с берегов Волги заработали штрафной у ворот соперников, который успешно реализовал Дмитрий Прищепа. Этот гол так и остался единственным до перерыва.

Во втором тайме забитых мячей долго ждать не пришлось. Уже на 52-ой минуте форвард «Ротора» Рашид Магомедов удвоил преимущество своей команды. Вскоре главный арбитр встречи удалил футболиста «Алании» Давида Шавлохова за две желтые карточки. Однако из-за товарищеского характера матча судья разрешил заменить дисквалифицированного игрока. Сам Шавлохов вернулся на поле спустя несколько минут.

Оборона волгоградцев успешно справлялась с попытками «Алании» сократить отставание. Более того, уже в концовке поединка «Ротор» разыграл голевую контрататаку, которую эффективно завершил нападающий Ризван Умаров. Он установил окончательный счёт товарищеского матча - 3:0.

Вторым оппонентом «Ротора» сегодня вечером стал минский «Трактор», лидирующий на данный момент в своей группе во второй лиги Белоруссии. Алексей Стукалов по сравнению с матчем против «Алании» полностью изменил стартовый состав.

В первом тайме счет не был открыт. Только после перерыва волгоградцы за пару минут забили два мяча подряд. Их авторами стали полузащитник Илья Воробьев и Ризван Умаров. Вскоре после этого футболист сине-голубых Даниил Арсентьев не смог реализовать пенальти. Но в самой концовке поединка защитник Кирилл Донцов своим голевым действием принёс «Ротору» вторую разгромную победу за день.

Накануне стало известно, что 11 июля команда Алексея Стукалова проведет еще одну контрольную встречу. Соперником станет молодежная сборная Белоруссии в возрастной категории не старше 21 года.

Иван Тюгаев

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