В Волгоградской области мужчина утонул на глазах у родственника

В Октябрьском районе Волгоградской области утонул 58-летний мужчина. Как сообщает V102.RU, трагедия разыгралась на глазах у очевидца.

— В река Мышкова хутора Шебалино Октябрьского района в присутствии родственника утонул мужчина. Во время купания он скрылся под воду. Родственник самостоятельно обнаружил утонувшего, но уже без признаков жизни, после чего вызвал медиков и правоохранителей, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Марина Смолянская.

Известно, что инцидент произошел накануне в километре северо-западнее хутора Шебалино. Утонувший был местным жителем.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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