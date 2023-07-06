В Волгоградской области бензин за неделю подорожал еще на 2 копейки

Экономика 06.07.2023 21:08
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06.07.2023 21:08
Цены на бензин двух популярных марок продолжают расти в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата, АИ-92 подорожал на 2 копейки до 48,64 рубля (было 48,62). Повысился в цене и бензин АИ-95. За неделю литр этого топлива стал дороже также на 2 копейки - 54,03 рубля против 54,01.
Без изменений осталась стоимость дизтоплива (56,33 рубля за литр) и АИ-98 (60,9 рубля за литр).
Напомним, что цены на АИ-92 и АИ-95 растут уже несколько недель подряд.
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