В Волгоградской области бензин за неделю подорожал еще на 2 копейки









Цены на бензин двух популярных марок продолжают расти в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата, АИ-92 подорожал на 2 копейки до 48,64 рубля (было 48,62). Повысился в цене и бензин АИ-95. За неделю литр этого топлива стал дороже также на 2 копейки - 54,03 рубля против 54,01.

Без изменений осталась стоимость дизтоплива (56,33 рубля за литр) и АИ-98 (60,9 рубля за литр).

Напомним , что цены на АИ-92 и АИ-95 растут уже несколько недель подряд.



