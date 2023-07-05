Расследования

В Волгограде экс-комбата ДПС осудят за «крышивание» бизнеса и «слив» данных из базы МВД

Расследования 05.07.2023 11:07
0
05.07.2023 11:07


Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего командира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвинительное заключение по этому уголовному делу утвердил лично прокурор региона Денис Костенко.
Экс-комбата ДПС обвиняют по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения).
Основанием для возбуждения уголовного дела, как сообщалось ранее, послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по области и сотрудниками службы безопасности главка МВД по региону.
По версии следствия, высокопоставленный полицейский в период своей работы в период с октября 2022 года по март 2023-го заставлял своих подчиненных не создавать препятствий для движения и не проверять грузовики, зарегистрированные на его жену. 
Кроме того, подполковник полиции с июня 2022-го по февраль 2023 года, используя доступ к информационным ресурсам ведомственных сервисов, по просьбе знакомых копировал и передавал сведения о собственниках транспортных средств, их контактные данные, а также имеющуюся в базах информацию о перемещении автомобилей на территории региона.
Вину обвиняемый полностью признал. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что по итогам служебной проверки мужчина был уволен из органов полиции за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
По сведениям информагентства, перед судом предстанет бывший командир отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Евгений Чернышов.
Читайте по теме:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.07.2023 11:37
Расследования 05.07.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2023 09:01
Расследования 05.07.2023 09:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2023 17:06
Расследования 04.07.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2023 16:58
Расследования 04.07.2023 16:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2023 14:52
Расследования 04.07.2023 14:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2023 13:50
Расследования 04.07.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2023 12:13
Расследования 04.07.2023 12:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2023 17:41
Расследования 03.07.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2023 15:21
Расследования 03.07.2023 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2023 12:35
Расследования 03.07.2023 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2023 12:31
Расследования 03.07.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2023 11:14
Расследования 03.07.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2023 10:56
Расследования 03.07.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2023 07:51
Расследования 03.07.2023 07:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2023 16:16
Расследования 02.07.2023 16:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:07
В центре Волгограда мужчина неделю жил с разлагавшимся трупом материСмотреть фотографии
11:42
На ВТЗ рассказали о возможностях трудоустройства выпускниковСмотреть фотографии
11:37
Угрожавшего убить судью Мелконяна оставили в СИЗО-1 Волгограда до 3 августаСмотреть фотографии
11:09
В парке города Волжского нашли пакет с гранатой: территория оцепленаСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде экс-комбата ДПС осудят за «крышивание» бизнеса и «слив» данных из базы МВДСмотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом мужчина скончался после теплового удара на остановкеСмотреть фотографии
10:19
Волгоградский институт искусств и культуры закрыл год грандиозным концертом в ЦКЗСмотреть фотографии
10:05
Как оплатить свет, не отрываясь от грядок, рассказали волгоградским дачникамСмотреть фотографии
10:03
Самодельный мотоцикл сгорел от удара с легковушкой под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде открыли третий пляж с маленькой оговоркойСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области горели поля с озимой пшеницейСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде ищут пропавшего 10 мая седого мужчинуСмотреть фотографии
09:01
Иностранный наркокурьер задержан оперативниками ФСБ в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В Волгограде трижды перекроют Нулевую продольную с 5 июляСмотреть фотографии
22:10
Волгоградский «Ротор» обыграл «Макслайн» в БелоруссииСмотреть фотографии
21:50
Трассу под Волгоградом завалило стройматериалами и монтажной пеной в ДТПСмотреть фотографии
21:31
62 рабочих из Узбекистана пожаловались на рабский труд у волгоградского фермераСмотреть фотографии
21:12
Денис Клявер выступит в Камышине после арбузного фестиваляСмотреть фотографии
20:42
Вице-премьер Хуснуллин: трассу А-260 от Волгограда продлят до ЛуганскаСмотреть фотографии
20:15
«Бывало по сто прилетов в час»: в Волгограде вручили медали «За отвагу» добровольцам СВОСмотреть фотографии
20:00
В четырех скверах Волгограда вандалы украли части системы автополиваСмотреть фотографии
19:17
Волгоградцы повторят Харьковский судебный процесс 1943 годаСмотреть фотографии
18:42
Ядовитый паук каракурт атаковал 13-летнего школьника в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:06
Отец учил стрелять. Родители фигурантов дела об убийстве IT-специалиста отказались от показанийСмотреть фотографии
16:58
«Дедушка вёз внука в Воронежскую область»: стали известны подробности смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:30
Что нужно для перерасчета за плохую уборку мусора: читаем ответ регоператораСмотреть фотографии
16:19
МЧС: Волгоградскую область вечером 4 июля накроет грозовой штормСмотреть фотографии
15:02
Ушел рано утром. В Волгограде на диком пляже утонул мужчинаСмотреть фотографии
14:52
Директор Центра народного творчества сдал на металл сцену с бульвара ЭнгельсаСмотреть фотографии
14:44
В Урюпинской ЦРБ умер ребенок из перевернувшегося на трассе «УАЗа»Смотреть фотографии
 