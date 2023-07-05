В Волгограде экс-комбата ДПС осудят за «крышивание» бизнеса и «слив» данных из базы МВД





Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего командира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвинительное заключение по этому уголовному делу утвердил лично прокурор региона Денис Костенко.

Экс-комбата ДПС обвиняют по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения).

Основанием для возбуждения уголовного дела, как сообщалось ранее, послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по области и сотрудниками службы безопасности главка МВД по региону.

По версии следствия, высокопоставленный полицейский в период своей работы в период с октября 2022 года по март 2023-го заставлял своих подчиненных не создавать препятствий для движения и не проверять грузовики, зарегистрированные на его жену.

Кроме того, подполковник полиции с июня 2022-го по февраль 2023 года, используя доступ к информационным ресурсам ведомственных сервисов, по просьбе знакомых копировал и передавал сведения о собственниках транспортных средств, их контактные данные, а также имеющуюся в базах информацию о перемещении автомобилей на территории региона.

Вину обвиняемый полностью признал. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что по итогам служебной проверки мужчина был уволен из органов полиции за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

По сведениям информагентства, перед судом предстанет бывший командир отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Евгений Чернышов.

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