В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего бывшего командира батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной главк МВД, в марте 2023 года по результатам проведенной служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел.

— В результате ОРМ сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Волгоградской области предварительно установлено, что командир отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, а также давал подчиненным сотрудникам указания не привлекать водителей грузовых автомобилей к административной ответственности, — прокомментировали информагентству в пресс-службе регионального главка МВД.

Уточняется, что в марте этого года в отношении сотрудника организовали служебную проверку, по итогам которой он был уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД.

— При подтверждении вины, бывший сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, — добавили в полицейском ведомстве.

В СУ СКР по Волгоградской области пояснили, что в отношении 38-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

— Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — пояснила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В настоящее время подозреваемый уволен со службы в органах внутренних дел.

Буянова уточнила, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по области и сотрудниками службы безопасности главка МВД по региону.

По версии следствия, фигурант дела, являясь командиром батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в период с июня 2021-го по март 2023 года заставлял своих подчиненных не останавливать грузовики, зарегистрированные на его жену и беспрепятственно пропускать их на всем маршруте движения.

Также следователи считают, что занимавший в ту пору высокую должность полицейский, заставлял подчиненных ему по службе сотрудников не привлекать водителей вышеуказанных большегрузов к административной ответственности. Незаконные действия были направлены для получения большей прибыли от «семейного бизнеса».

Еще одним эпизодом в криминальной карьере теперь уже бывшего сотрудника МВД стал факт «слива» персональных данных из автоматизированной системы в конце 2022 года. По просьбе своего друга, он «пробил» одного из жителей региона.

Фото: архив ИА «Высота 102»