Расследования

Прикрывал «семейный бизнес». В Волгограде возбудили дело на 38-летнего экс-комбата ДПС

Расследования 20.04.2023 16:31
0
20.04.2023 16:31


В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего бывшего командира батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной главк МВД, в марте 2023 года по результатам проведенной служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел. 

— В результате ОРМ сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Волгоградской области предварительно установлено, что командир отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, а также давал подчиненным сотрудникам указания не привлекать водителей грузовых автомобилей к административной ответственности, — прокомментировали информагентству в пресс-службе регионального главка МВД. 

Уточняется, что в марте этого года в отношении сотрудника организовали служебную проверку, по итогам которой он был уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД. 

— При подтверждении вины, бывший сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, — добавили в полицейском ведомстве. 

В СУ СКР по Волгоградской области пояснили, что в отношении 38-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. 

— Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — пояснила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В настоящее время подозреваемый уволен со службы в органах внутренних дел.

Буянова уточнила, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по области и сотрудниками службы безопасности главка МВД по региону.

По версии следствия, фигурант дела, являясь командиром батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в период с июня 2021-го по март 2023 года заставлял своих подчиненных не  останавливать грузовики, зарегистрированные на его жену и беспрепятственно пропускать их на всем маршруте движения.  

Также следователи считают, что занимавший в ту пору высокую должность полицейский, заставлял подчиненных ему по службе сотрудников не привлекать водителей вышеуказанных большегрузов к административной ответственности. Незаконные действия были направлены для получения большей прибыли от «семейного бизнеса». 

Еще одним эпизодом в криминальной карьере теперь уже бывшего сотрудника МВД стал факт «слива» персональных данных из автоматизированной системы в конце 2022 года. По просьбе своего друга, он «пробил» одного из жителей региона. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.04.2023 14:15
Расследования 20.04.2023 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 20:26
Расследования 19.04.2023 20:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 14:23
Расследования 19.04.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 12:25
Расследования 19.04.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 12:07
Расследования 19.04.2023 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2023 21:14
Расследования 18.04.2023 21:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2023 18:15
Расследования 18.04.2023 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2023 18:02
Расследования 18.04.2023 18:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2023 16:47
Расследования 18.04.2023 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2023 13:19
Расследования 18.04.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2023 18:37
Расследования 17.04.2023 18:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2023 12:06
Расследования 17.04.2023 12:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2023 15:38
Расследования 16.04.2023 15:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2023 14:27
Расследования 16.04.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2023 12:25
Расследования 16.04.2023 12:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:31
Волгоградстат зафиксировал рост цен на капусту и лук на 7%Смотреть фотографии
20:14
Волгоградским врачам дадут 1 миллион рублей за работу в малых городахСмотреть фотографии
19:29
«Одна искра - сгорит вся улица»: гигантские камыши держат в страхе жителей поселка под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
В Волжском похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Владимира ЕрошенкоСмотреть фотографии
17:57
Тele2 выступит партнером спортивных соревнований IRONSTARСмотреть фотографии
17:54
Волгоградские профсоюзы отменили первомайскую демонстрациюСмотреть фотографии
17:41
Двоих ищущих интима волгоградцев обманул мужчинаСмотреть фотографии
17:28
На «Красном Октябре» состоялся общезаводской субботникСмотреть фотографии
17:13
На Украине погиб 31-летний мобилизованный из Волгоградской области Андрей КизинСмотреть фотографии
16:45
Иудино дерево расцветает в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
16:31
Прикрывал «семейный бизнес». В Волгограде возбудили дело на 38-летнего экс-комбата ДПССмотреть фотографии
16:19
В центре Волгограда с 21 по 24 апреля ограничат движение из-за ремонта сетейСмотреть фотографии
15:40
Как получить бесплатные пригласительные на ретро-матч на Волгоград Арене: инструкцияСмотреть фотографии
15:20
Парад Победы 9 Мая состоится в Волгограде на главной площадиСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде передумали перекрывать Нулевую продольную 21 апреляСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде пройдет матч в память о погибшей гандболистке Виктории ДивакСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области назначили проверку из-за недоплаты учителямСмотреть фотографии
14:14
Школа лидеров: на ЕвроХим-ВолгаКалии стартовала программа обучения линейных руководителейСмотреть фотографии
14:02
Спецкор ИА «Высота 102» вошел в десятку финалистов первого конкурса им. Владимира СунгоркинаСмотреть фотографии
13:40
ЦБ: в марте инфляция в Волгоградской области снизилась в 3 разаСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде участников СВО освободят от транспортного налогаСмотреть фотографии
12:19
Цифровое село: «Ростелеком» в Волгоградской области расширил оптическую инфраструктуруСмотреть фотографии
12:10
«Инфекция вышла наружу»: в Михайловке прорвало канализацию рядом с новым госпиталемСмотреть фотографии
11:33
Нулевую продольную в Волгограде перекроют 21 апреля в районе ЦКЗСмотреть фотографии
11:28
УФСБ: суд под Волгоградом вынес приговор иностранным наркодилерамСмотреть фотографии
10:51
Cреди россиян резко растет популярность китайского языкаСмотреть фотографии
10:36
Юный водитель сбил 15-летнего подростка на электросамокате в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде прощаются с погибшей в Астрахани гандболисткой Викторией ДивакСмотреть фотографии
10:27
Андрей Бочаров сдал кровь для раненных в СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Из Волгограда в Турцию с 23 мая полетят туристические чартерыСмотреть фотографии
 