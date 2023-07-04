«Дедушка вёз внука в Воронежскую область»: стали известны подробности смертельного ДТП под Волгоградом
Расследования 04.07.2023 16:58
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04.07.2023 16:58
Погибший сегодня, 4 июля, в ДТП в Волгоградской области 9-летний мальчик направлялся с дедушкой и бабушкой в другой регион. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, которая проводится по факту гибели ребенка.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло около 10:20 на 670 км автодороги Р-22 «Каспий». Водитель «УАЗа», по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В больницу были доставлены двое взрослых и ребенок 2013 года рождения, которые находились в автомобиле. Позже мальчик скончался в больнице. В облздраве сообщили, что он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Черединина уточнила, что за рулем «УАЗ Патриот» был 68-летний дедушка погибшего ребенка. В машине была и 69-летняя бабушка мальчика. Женщина госпитализирована в травматологическое отделение Урюпинской ЦРБ. Ее состояние тяжелое.
Дедушку после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение.
На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Новониколаевского района Волгоградской области Сергей Провоторов. По предварительным данным, родственники ехали со стороны Волгограда по направлению в Воронежскую область.
Фото: прокуратуры Волгоградской области
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