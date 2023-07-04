В Урюпинской ЦРБ умер ребенок из перевернувшегося на трассе «УАЗа»





В Волгоградской области скончался ребенок, которого сегодня, 4 июля, доставили в больницу с травмами, полученными в результате ДТП в Новониколаевском районе

- Ребенок в результате ДТП получил травмы несовместимые с жизнью, реанимационные действия не принесли успеха, - сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло около 10:20 на 670 км автодороги Р-22 «Каспий». Водитель «УАЗа», который двигался в направлении Москвы не справился с управлением и совершил опрокидывание. В больницу были доставлены двое взрослых и ребенок, которые находились в автомобиле.

По данным облздрава, 68-летний мужчина после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение. 68-летняя женщина госпитализирована в травматологическое отделение Урюпинской ЦРБ. Ее состояние тяжелое.

В ГУ МВД России уточнили, что погибший ребенок - мальчик 2013 года рождения. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области