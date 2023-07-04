На трассе Москва-Волгоград перевернулся «УАЗ», есть пострадавшие

Происшествия 04.07.2023 13:36
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04.07.2023 13:36
Двое взрослых и ребенок пострадали сегодня, 4 июля, в перевернувшемся автомобиле «УАЗ» в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло около 10:20 на 670 км автодороги Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе. Движение на участке автодороги временно затруднено.
– Водитель, управляя автомашиной «УАЗ», двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, не справился с управлением и совершил опрокидывание, – рассказали в главке.
Троих пострадавших с места происшествия доставили в больницу.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Причины аварии выясняются.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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