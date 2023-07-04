Борьба с коррупцией

Приговор за взятку огласили экс-начальнику Урюпинского МРЭО в Волгоградской области

Борьба с коррупцией 04.07.2023 12:15
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04.07.2023 12:15



Урюпинский городской суд Волгоградской области признал виновным в коррупционном преступлении бывшего начальника РЭО ГИБДД МО МВД «Урюпинский» Сергея Гусева, передает V102.RU. Этим же приговором осужден инспектор РЭО ГИБДД МО МВД «Урюпинский» Ковылин.
Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина сообщила, что бывший начальник РЭО ГИБДД МО МВД «Урюпинский» признан виновным по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Его бывший подчиненный осужден по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).
- С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил бывшего начальника РЭО ГИБДД МО МВД «Урюпинский» к наказанию в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением специального звания «старший лейтенант полиции», - сообщила Черединина.
Его подчиненный, с учетом осуждения в октябре 2021 года за коррупционные преступления, приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением специального звания «капитан полиции». Обоим в качестве дополнительного наказания запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти на государственной службе, в органах местного самоуправления и правоохранительных органах в течение 3 лет.
В суде установлено, что 11 февраля 2020 начальник получил через своего подчиненного взятку в размере 35 тысяч рублей за выдачу водительского удостоверения на право управления транспортными средствами без сдачи соответствующих экзаменов. В свою очередь инспектор оформил результаты по сдаче лицом практического экзамена на право получения водительского удостоверения без его фактического проведения.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Вину в содеянном фигуранты уголовного дела полностью признали.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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