«Вывезти на озеро и убить»: угрожавший полиции криминальный авторитет похитил в Волгограде «решалу»

Волгоградский областной суд смягчил наказание одному из фигурантов уголовного дела о похищении человека, признав его заслуги в период проведения КТО на Северном Кавказе. Трое волгоградцев, среди которых был Дмитрий Честнов, известный в определенных кругах по кличке Гусь, попытались вернуть долг в размере более 2,5 миллиона рублей с одного из «решал», который пообещал авторитету утрясти вопросы по гражданскому делу в одном из судов Волгограда.

Как рассказал собственный источник «Высоты 102», потерпевший по делу — Игорь Цап — в 2018 году был приговорен Центральным районным судом Волгограда к шести годам колонии за несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Волгоградец за деньги «оказывал помощь» в решении вопросов якобы с представителями силового блока региона. Меньше чем за год Цап «заработал» больше четырех миллионов рублей за так и невыполненные обещания.





Криминальная карьера Цапа началась в Волгограде с июня 2015 года. Именно тогда, как уточнил источник, волгоградец получил первые 450 000 рублей за решение вопроса по возбуждению уголовного дела. С ноября по декабрь того же года Цапу удалось получить еще 653 000 рублей. На этот раз «решала» обещал устранить все препятствия для деятельности одной из коммерческих фирм.

И, наконец, с апреля по май 2015 года Цап решил обвести вокруг пальца Честнова, забрав у последнего 2 миллиона 770 тысяч рублей для якобы взяток по одному из гражданских дел. По сведениям источника информагентства, Честнов такое «кидалово» прощать не собирался и решил взять свое любыми путями.

— Честнов подыскал подходящих людей — Дениса Малахова — работал раньше водителем в УК «Тандем» и безработного Ивана Сугатова. Гуся взбесило, что Цап много себе позволил и он решил его наказать. Было решено его похитить и заставить написать расписки на взятую сумму, — рассказал источник. — 13 ноября 2015 года Честнов узнал, что Цап находится в дилерском центре BMW в Дзержинском районе. На Землячки, 94, куда он приехал на на MercedesBenz, Честнов встретился с Сугатовым и Малаховым. Ребята вывели Цапа на улицу, где Честнов сказал ему садиться в машину. Цап, естественно, отказался. Тогда парни стали избивать «решалу» и силой заставили его сесть в иномарку, а после повезли в офис в Краснооктябрьском районе на проспект Металлургов, 23. По пути Цапу добавили пару тумаков, угрожая убить, если он не будет делать то, что прикажут. У Цапа позже диагностировали травматический отек грудной клетки, ссадины на голове и на кисти правой руки.





Затем в офисе, по словам источника, Цап согласился на все требования вымогателей.

— Он реально опасался за свою жизнь и поэтому без промедления подтвердил на аудиозаписи, что взял у Честнова 2 570 000 рублей. Затем Цап написал две долговые расписки, согласно которым обязался вернуть всю сумму до 13 апреля 2016 года. Как только он все сделал, его отпустили.

Как рассказал источник, в суде Малахов и Сугатов отказались давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, вину они так и не признали.

— Честнов в процессе свою вину в похищении также не признал. По его мнению, все, что говорил Цап — чистый воды вымысел. Якобы в машину к нему последний сел сам, его никто не бил и не принуждал, и тем более не угрожал. В офисе на проспекте Металлургов между ним и Цапом состоялся обычный разговор. По итогу они договорились, что он либо возвращает деньги, либо представляет доказательства, что его обманули. Цап сам вызвался составить расписки, а на аудио Честнов его записывал, чтобы иметь хоть какие-то доказательства, так как «решала» зачастую не держал свое слово, — делится источник. — Также Честнов вспомнил, что в тот день, когда они выехали из дилерского центра, их остановил полицейский возле кафе «Старый карс». Цап легко мог сказать, что его силой удерживают, однако он этого почему-то не сделал. К слову, допрошенный в суде сотрудник ГИБДД подтвердил, что в тот день останавливал водителя черного тонированного Mercedes-Benz для проверки документов. За рулем был Честнов, на переднем сиденье сидел еще один мужчина, а трое — на заднем. По требованию сотрудника все вышли из автомобиля, он проверил документы, не заметил ничего подозрительного и всех отпустил. Никто из находившихся в машине о помощи не просил, на вид все были целы и здоровы.





Однако, как вспоминает источник, сам Цап в суде рассказал, что в тот вечер Сугатов, Малахов и неизвестный ему парень схватили его, потащили к автомобилю Честнова и стали заталкивать внутрь салона.

— Цап при этом сопротивлялся, его начали бить. Экзекуцией руководил Честнов, а Сугатов, достав из иномарки Mercedes-Benz ружье, стал угрожать ему убийством. Затем Цап все же оказался в автомобиле, так как его схватили за руки и за ноги и потащили на заднее пассажирское сиденье. Цап рассказывал в процессе, что по пути в офис на проспект Металлургов, он просил отпустить его, за что на него вновь обрушился град ударов. Также Сугатов, Малахов и неизвестный парень угрожали вывезти его на озеро и убить, если он не составит расписки для Честнова. Цап признался, что после того, как он все сделал, оговорив при этом высокопоставленных людей на диктофон, ему удалось убежать от своих похитителей, воспользовавшись моментом.

Как уточнил источник, Цап заявил иски к Честнову, Малахову и Сугатову о компенсации морального вреда в размере 1 500 000 рублей.

— Суд частично удовлетворить исковые требования Цапа, взыскав в его пользу в счет компенсации морального вреда с Честнова — 300 000 рублей, с Малахова — 100 000 рублей, с Сугатова — 100 000 рублей, — сообщил источник. — На счет Честнова, где хранились 1 580 000 рублей, был наложен арест в целях обеспечительных мер по гражданскому иску.





Также, как уточнил источник, Честнову помимо похищения человека вменяется и применение насилия в отношении представителя власти.

— 1 октября 2020 года инспекторы ДПС остановили в Центральном районе Волгограда по улице Новороссийской, 5, иномарку Porsche Cayenne S серого цвета без номеров. За рулем оказалась супруга Честнова, которая была очень недовольна действиями инспекторов и сказала, что сейчас с ними будет разговаривать ее муж. Подошедший в спортивном костюме Честнов в матерной форме поинтересовался у полицейского, мол, какого рожна он остановил его жену. В итоге разговор не задался и Честнов пару раз толкнул инспектора плечом в грудь.

При этом в суде он не стал отрицать факт конфликта и оскорблений в адрес сотрудника МВД, однако уверял, что и пальцем не тронул последнего, пояснил источник.

— Приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда от 23 декабря 2022 года Честнов Д.М., Сугатов И.В., Малахов Д.О., были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья), — прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Кроме того, судом первой инстанции Честнов Д.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, то есть применение насилия, не опасного для здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В судебном заседании подсудимые свою вину в предъявленных им обвинениях не признали.





В пресс-службе судов региона уточнили, что 23 декабря 2023 года Краснооктябрьским районным судом Волгограда постановлен приговор, в соответствии с которым Честнову Д.М. назначено наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ и по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Малахову Д.О. — по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ в виде лишения свободы на срок пять лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Сугатову И.В. — по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ в виде лишения свободы на срок пять лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

— Не согласившись с наказанием, осужденные и их защитники обратились с жалобами в апелляционную инстанцию. Посчитав приговор чрезмерно мягким, прокурор подал апелляционное представление. 29 июня 2023 года Волгоградский областной суд изменил приговор, смягчив Малахову Д.О. наказание до пяти лет и двух месяцев, принимая во внимание его участие в КТО в период срочной службы на Северном Кавказе. В остальном приговор оставлен без изменений, апелляционное представление и жалобы без удовлетворения, — добавил пресс-секретарь Волгоградского областного суда Александр Тюменцев.

К слову, в 2012 году в Волгограде на базе отдыха ОАО «ПромСтройРеконструкция» были задержаны более 20 человек, в том числе Дмитрий Михайлович Честнов, известный по кличке Гусь. В ходе осмотра территории турбазы был обнаружен и изъят автомобиль Mersedes Benz G500L без документов, на котором приехал Честнов.

Фото: архив ИА «Высота 102»