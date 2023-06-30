Происшествия 30.06.2023 19:53
0
30.06.2023 19:53
В Волгограде за два последних дня двое человек пострадали в ДТП с электросамокатами. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, одно из происшествий случилось сегодня, 30 июня, в половине второго ночи. В городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25 доставили 29-летнюю женщину с ушибами и ссадинами после того, как на нее наехал электросамокат. От госпитализации волгоградка отказалась.Подобное происшествие случилось и накануне, 29 июня. На этот раз под колеса электросамоката попал 41-летний мужчина. Его также сбили на Центральной набережной в половине девятого вечера. Пострадавший получил ушибы и ссадины головы и лица и самостоятельно обратился за медпомощью. Волгоградец тоже будет лечиться дома.
«За кого вы нас держите?»: в Котово из кранов льется глиняный раствор30.06.2023 20:31
Происшествия 30.06.2023 20:31
В Камышине скончался 9-летний пассажир «запорожца», пострадавший в лобовом ДТП30.06.2023 13:44
Происшествия 30.06.2023 13:44
В Волгограде жители частного сектора забили канализацию трупами котят30.06.2023 08:56
Происшествия 30.06.2023 08:56
В Волгоградской области легковушка влетела в экскаватор, водитель погиб: видео29.06.2023 19:25
Происшествия 29.06.2023 19:25
В Астраханской области загорелось 3000 квадратных метров мусора29.06.2023 19:05
Происшествия 29.06.2023 19:05
В Волгограде на перекрестке спонтанно загорелся КАМАЗ: видео29.06.2023 17:12
Происшествия 29.06.2023 17:12
Под Волгоградом водитель «ВАЗа» погиб сам и убил человека в лобовой аварии29.06.2023 11:56
Происшествия 29.06.2023 11:56
На западе Волгограда КАМАЗ протаранил легковушку: видео28.06.2023 17:25
Происшествия 28.06.2023 17:25
В больнице №25 после нападения быка скончался житель Волгоградской области28.06.2023 17:02
Происшествия 28.06.2023 17:02
В Волгоградской области пастух ускакал от своего работодателя на краденом коне28.06.2023 14:28
Происшествия 28.06.2023 14:28
В Волгоградской области сбитая машиной корова придавила пастуха28.06.2023 11:53
Происшествия 28.06.2023 11:53
В Волгограде на Второй продольной из-за ДТП встал троллейбус № 928.06.2023 11:09
Происшествия 28.06.2023 11:09
«За критику образа жизни»: в Волжском пенсионерка забила до смерти свою 91-летнюю мать28.06.2023 10:05
Происшествия 28.06.2023 10:05
Стоял неприятный запах. В Волгограде во вскрытой квартире нашли труп28.06.2023 09:15
Происшествия 28.06.2023 09:15
На диком пляже в Волгограде утонул иностранный студент ВолГУ27.06.2023 21:07
Происшествия 27.06.2023 21:07