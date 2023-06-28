В Волгоградской области сбитая машиной корова придавила пастуха

В Волгоградской области в результате наезда машины на корову пострадал пастух. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в Новоаннинском районе.

Автомобиль Hyundai Elantra под управлением 19-летней девушки двигался со стороны поселка АМО в сторону Панфилово. Около восьми часов вечера водитель на дороге сбила корову.

По сведениям полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия животное упало, придавив находящегося рядом с ним 57-летнего пастуха. Мужчину с травмами доставили в больницу.