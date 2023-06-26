Политика

Президент Владимир Путин обратился к россиянам 26 июня

Политика 26.06.2023 22:18
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26.06.2023 22:18


Президент России Владимир Путин сегодня, 26 июня, обратился к жителям страны с заявлением. Как сообщает ИА «Высота 102», глава государства в прямом эфире подвел итоги попытки мятежа в минувшую субботу. 



Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.

Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически всё российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества.

Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан.

Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.

Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих.

Именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счёте проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице.

Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались.

Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий.

Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втёмную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего.

Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведёт авантюра, в которую их втравили.

Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.

Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку.

В заключение Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко, подчеркнув при этом, что все-таки главную роль в сохранении стабильности в России сыграла солидарность всех граждан. 

Фото: kremlin.ru

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