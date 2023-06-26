Волгоградец вытащил двоих детей и дедушку из Волги





Житель Светлоярского района спас троих человек, упавших в Волгу. О подвиге 28-летнего Рената Деникаева, совершенном еще весной, стало известно накануне.

Как рассказали V102.RU в администрации Светлоярского района Волгоградской области, в конце апреля Ренат сидел с удочкой на плитах на набережной. В это время на берег Волги пришел дедушка с двумя внуками – все трое разместились в ста метрах от молодого мужчины. Внезапно один мальчишка скатился в воду, и его понесло по реке. Течение в разлив было сильным, к тому же, вода ледяная. Времени на раздумье у Рената не было.

Житель Светлоярского района бросился в воду мгновенно. В это же время второй мальчик, видимо, от страха тоже упал в реку. На помощь к нему кинулся дедушка, который тоже оказался в воде.

– Ноги судорогой свело, а плиты скользкие, я никак не мог выбраться. Думал, что сейчас оба утонем. Но мальчика не бросал. Стал звать на помощь, мужчина подал удочку и забрал ребенка. А я кинулся помогать дедушке и второму мальчику, – вспоминает события того дня Ренат.

О поступке волгоградца стало известно случайно. Сам парень особо никому не распространялся. О случившемся сообщил только супруге.

Известно, что Ренат работает на «Каустике». Вместе с женой Раисой воспитывают трех дочек. Старшей Эвелине 5 лет, младшим - двойняшкам Еве и Ренате нет еще и двух.

Жители Светлоярского района, которые узнали о подвиге Рената, просят в соцсетях наградить молодого человека за храбрость и спасение людей.