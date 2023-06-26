Происшествия

В Волгограде «ВАЗ-2104» протаранил попавший в ДТП «Nissan»: пострадали четверо

Происшествия 26.06.2023 10:03
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26.06.2023 10:03


В Волгограде четверо  пострадали в ночном ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 26 июня в начале первого ночи в Дзержинском районе. «ВАЗ-2104» под управлением 29-летнего водителя двигался по 3-й продольной магистрали и напротив дома №122 по ул. Исторической врезался в  стоявший после ДТП на проезжей части автомобиль «Nissan Presage». В результате ДТП водитель, 29-летняя, 37-летний и 38-летний пассажиры автомашины «ВАЗ» доставлены в медицинское учреждение.

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